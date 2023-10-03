Преемник Danone в России переименовал напитки Alpro в Planto

В сентябре Danone в России был переименован в Health & Nutrition. Компания использует новый логотип и продолжает ребрендинг продукции.

По данным компании, напитки на растительной основе Alpro будут теперь производить для российского рынка под новым названием Planto.

Производитель уточнил, что изменения коснутся только названия бренда. Ассортимент нового бренда останется прежним. В него войдут две базовые линейки, в том числе продукция без сахара, и линейки Barista и Aroma.

Накануне компания также объявила о том, что кисломолочный продукт Actimel будет выпускаться под наименованием Actimuno, сообщает РИА «Новости».

В Краснодарском крае производство товаров Danone осуществляется на двух предприятиях — филиале «Молочный комбинат «Лабинский» АО «Компания Данон-Юнимилк» и ЗАО «Завод детских мясных консервов «Тихорецкий».

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