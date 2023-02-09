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СМИ: «Агрокомплекс» заинтересован в покупке части российского бизнеса Danone

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/smi-agrokompleks-zainteresovan-v-pokupke-chasti-rossijskogo-biznesa-danone
СМИ: «Агрокомплекс» заинтересован в покупке части российского бизнеса Danone
Фото vk.com/danonebrand

Компания «Агрокомплекс имени Н. И. Ткачева» проявила интерес к покупке российского бизнеса французской компании Danone.

Кроме того, заинтересованность в сделке проявили ГК «Русагро», группа «Черкизово», ГК «Черноголовка». Потенциальными покупателями также стали ГК «Эконива», «Румелко» и АФК «Система», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник среди производителей продуктов, знакомый с ходом продажи.

При этом из всех брендов французская компания может оставить в России только местные марки — «Тема», «Простоквашино» и «Растишка».

В РФ 13 заводов Danone выпускают десерты, йогурты и другие молочные продукты. От общего количества выручки в 20,7 млрд евро в 2022 году на российский бизнес пришлось 5%.

По словам собеседников издания, компания не заинтересована в быстром уходе из России, скорее, она хочет сохранить возможность для возврата, и этот факт будет учитываться при выборе покупателей.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее сообщалось, что Danone планирует отказаться от ведения бизнеса в России и хочет передать контроль над производством растительных и молочных продуктов.

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