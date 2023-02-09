СМИ: «Агрокомплекс» заинтересован в покупке части российского бизнеса Danone
Компания «Агрокомплекс имени Н. И. Ткачева» проявила интерес к покупке российского бизнеса французской компании Danone.
Кроме того, заинтересованность в сделке проявили ГК «Русагро», группа «Черкизово», ГК «Черноголовка». Потенциальными покупателями также стали ГК «Эконива», «Румелко» и АФК «Система», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник среди производителей продуктов, знакомый с ходом продажи.
При этом из всех брендов французская компания может оставить в России только местные марки — «Тема», «Простоквашино» и «Растишка».
В РФ 13 заводов Danone выпускают десерты, йогурты и другие молочные продукты. От общего количества выручки в 20,7 млрд евро в 2022 году на российский бизнес пришлось 5%.
По словам собеседников издания, компания не заинтересована в быстром уходе из России, скорее, она хочет сохранить возможность для возврата, и этот факт будет учитываться при выборе покупателей.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее сообщалось, что Danone планирует отказаться от ведения бизнеса в России и хочет передать контроль над производством растительных и молочных продуктов.
- Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
- «Карта болельщика»: как оформить, зачем нужна, как пользоваться
- Инвестор отказался от установки колеса обозрения в Юбилейном микрорайоне Краснодара
- «Цифровой двойник» Анапы выявил более 3,6 тыс. неучтенных земельных участков
- Пригожин заявил, что набор заключенных в ЧВК «Вагнер» прекращен
- Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М