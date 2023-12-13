Правительство РФ поддержало обнуление таможенных пошлин на импорт куриных яиц
Об этом стало известно после заседания подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции.
По данным Минэкономразвития РФ, кабмин поддержал инициативу установить с 1 января по 30 июня 2024 года тарифную льготу в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины на куриные яйца, ввозимые в Россию в объеме 1,2 млрд штук.
Льготу будут предоставлять при условии подтверждения целевого назначения ввозимых товаров. По мнению авторов инициативы, введение льготы поможет в краткие сроки сбалансировать рынок куриных яиц и обеспечить рост предложения, сообщает ТАСС.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», с 28 ноября по 4 декабря цены на куриные яйца на Кубани подскочили на 6,9%, что стало самым значительным повышением стоимости среди других продуктов. А в ноябре средняя потребительская цена на куриные яйца в регионе выросла почти на 20%. При чем за год куриные яйца в Краснодарском крае подорожали на 50%. В Совете Федерации 12 декабря рассказали, что куриные яйца могут подешеветь к весне.
По данным Росстата, в октябре в России резко подорожали куриные яйца в 16 регионах, в том числе в Ростовской области и в Ставропольском крае. Правительство РФ предприняло меры для сдерживания подорожания продукции. По данным Минсельхоза, за год стоимость куриных яиц увеличилась на 24%. ФАС предложила ретейлерам временно ограничить наценку на куриные яйца.