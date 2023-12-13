Правительство РФ поддержало обнуление таможенных пошлин на импорт куриных яиц

Об этом стало известно после заседания подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции.

По данным Минэкономразвития РФ, кабмин поддержал инициативу установить с 1 января по 30 июня 2024 года тарифную льготу в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины на куриные яйца, ввозимые в Россию в объеме 1,2 млрд штук.

Льготу будут предоставлять при условии подтверждения целевого назначения ввозимых товаров. По мнению авторов инициативы, введение льготы поможет в краткие сроки сбалансировать рынок куриных яиц и обеспечить рост предложения, сообщает ТАСС.