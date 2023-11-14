Кабмин попытается стабилизировать взлетевшие цены на куриные яйца

По данным Росстата, в стране за последние недели резко подорожали куриные яйца в 16 регионах, в том числе в Ростовской области и в Ставропольском крае.

В октябре рост цент составил 13,1% по сравнению с сентябрем. В связи с этим правительство РФ предприняли меры для сдерживания подорожания продукции.

По итогам совещания по ситуации с ценами на социально значимые товары, в части ситуации со стоимостью куриных яиц был дан ряд поручений. Федеральной антимонопольной службе (ФАС) совместно с Минсельхозом поручено провести анализ обоснованности повышения цен компаниями-производителями, исходя из их затрат.

Кроме того, в Минсельхозе проработают возможность увеличения импорта яиц. Минпромторгу было поручено провести работу по стимулированию производителей и торговых сетей заключать долгосрочные договоры о поставках, чтобы обеспечить прогнозируемые объемы и цены.

Всего с начала года куриные яйца подорожали на 18,6%, пишут «Известия».

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