Минсельхоз РФ предложил запретить экспорт куриных яиц из-за роста цен

Информация об этом появилась 26 октября на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Специалисты Министерства сельского хозяйства России предложили ввести временный запрет на экспорт куриных яиц для сдерживания роста потребительской стоимости на социально-значимый товар.

«Предлагается установить временный запрет на вывоз пищевого яйца птицы за пределы территории Российской Федерации сроком на 6 месяцев», — говорится в тексте проекта.

В Минсельхозе подчеркнули, что в последнее время в России заметно выросли цены на куриные яйца. За год стоимость увеличилась на 24%.

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