Путин возмутился резким ростом цен на куриное мясо в России

Президент России Владимир Путин поднял тему подорожания мяса курицы во время совещания с членами Правительства РФ, которое прошло 25 октября по видеосвязи.

Глава государства обсудил ситуацию с ценами с министром сельского хозяйства России Дмитрием Патрушевым, вышедшим на связь из подмосковного курятника.

«Ну что курятина так подорожала? Мясо птицы у нас с начала года выросло на 27%», — сказал Путин.

Президент добавил, что правительство должно включать все необходимые механизмы для регулирования цен на основные продукты питания, в том числе импорт продукции.

Глава Минсельхоза отметил, что специалисты активно занимаются этой темой. Для нормализации ситуации на рынке Россия начала закупать мясо курицы из Казахстана и Беларуси.

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