В Совете Федерации рассказали, что куриные яйца могут подешеветь к весне 

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин рассказал о том, что нужно для того, чтобы цена на яйца в России снизилась.

По словам сенатора, цены на яйца выросли из-за повышения стоимости топлива и заметного роста спроса. В некоторых российских регионах цены на яйца уже превысили допустимые пределы. Сергей Митин отметил, что для исправления ситуации властям необходимо взять под свой контроль переменные затраты.

«Главный выход из ситуации — контролировать то, что в экономике называется переменными затратами. Расходы на топливо, содержание производственных мощностей, заработную плату, транспортировку», — сказал сенатор.

Также Сергей Митин отметил, что необходимо более внимательнее следить за положением дел на рынке и обеспечивать накапливание ресурсов. Эти запасы можно будет оперативно и без ощутимого повышения цен вывести на рынок, тем самым удовлетворить выросший спрос.

«Сейчас наша задача — стимулировать производителей, нарастить само производство, создать условия для того, чтобы ажиотаж вокруг яиц можно было сгладить без повышения цен. С учетом того, что этой отрасли, как и любой другой, входящей в агропромышленный комплекс, свойственна определенная инерция, за один день это сделать, конечно, не получится. Но если стимулирующие меры, разработанные Правительством, заработают и будут эффективными, то два-три месяца у нас на это уйдет», — отметил Сергей Митин.

Сенатор уточнил, что еще примерно месяц потребуется на то, чтобы потребитель адаптировался. Поэтому в начале весны уже можно будет ожидать снижение цены на яйца, пишет «Парламентская газета».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по данным Росстата, в стране в октябре резко подорожали куриные яйца в 16 регионах, в том числе в Ростовской области и в Ставропольском крае. В октябре рост цент составил 13,1% по сравнению с сентябрем. В связи с этим правительство РФ предприняли меры для сдерживания подорожания продукции. По данным Минсельхоза, за год стоимость куриных яиц увеличилась на 24%. В декабре стало известно о том, что Федеральная антимонопольная служба предложила ретейлерам временно ограничить наценку на куриные яйца.