Временно ограничить наценку на куриные яйца предложила ФАС ретейлерам

Федеральная антимонопольная служба 1 декабря сообщила, что поддерживает социально ответственное поведение российских торговых сетей, добровольно ограничивающие наценки на социально значимые товары.

В антимонопольном ведомстве отметили, что ретейлерам в числе других мер предложено рассмотреть возможность временно ограничить наценку на куриные яйца на уровне не более 5%. В ФАС считают, что такое решение торговых сетей может «повысить ценовую доступность социально значимого продукта для граждан».

Соответствующее письмо ФАС уже направила в Союз независимых сетей России (СНСР) и торговые сети, входящие Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ).

Антимонопольная служба уже обсуждала с торговыми сетями вопрос стоимости куриных яиц. В ведомстве подчеркнули, что эта тема находится в зоне особого контроля, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по данным Росстата, в стране в октябре резко подорожали куриные яйца в 16 регионах, в том числе в Ростовской области и в Ставропольском крае. В октябре рост цент составил 13,1% по сравнению с сентябрем. В связи с этим правительство РФ предприняли меры для сдерживания подорожания продукции. По данным Минсельхоза, за год стоимость куриных яиц увеличилась на 24%.