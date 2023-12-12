Стоимость десятка яиц за неделю выросла на 7% в Краснодарском крае

Кубанские птицефабрики объясняют это удорожанием корма для птицы, а также ростом затрат на логистику и топливо.

Так, за период с 28 ноября по 4 декабря цены на куриные яйца на Кубани подскочили на 6,9%, что стало самым значительным повышением стоимости среди других продуктов, сообщает Краснодарстат.

Рост цен на яйца обусловлен увеличением расходов на оплату коммунальных услуг в зимний период, а также стоимостью корма для куриц, прокомментировали в пресс-службе птицефабрики «Новомышастовская». На предприятии сообщили, что это не сказалось кардинальным образом на отпускной цене яйца.

«Если брать в среднем, то у нас в ноябре 2023 года цена за одно яйцо была 10 рублей за штуку, то в декабре — 11 рублей», — уточнили на производстве.

Производители прогнозируют снижение цен на яйца в конце января, однако повышенный спрос во время подготовки к Пасхе может снова привести к подорожанию. В результате этого увеличится стоимость всех продуктов, в которых используется куриное яйцо — выпечка, кондитерские изделия или готовая еда в магазинах.

Минсельхоз РФ разработал комплекс мер, включающий стимулирование внутреннего производства и упрощение импорта, чтобы обеспечить большее количество доступного яйца на рынке. Также рассматривается вопрос об отмене импортных пошлин на данную сельхозпродукцию, пишет РБК-Краснодар.

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