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Появились кадры момента обрушения здания в Апшеронске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/poyavilis-kadry-momenta-obrusheniya-zdaniya-v-apsheronske
Появились кадры момента обрушения здания в Апшеронске
Фото t.me/rentv_news

В соцсетях и СМИ распространяется видео с моментом взрыва газа утром 22 июля в ТЦ возле центрального рынка Апшеронска.

На кадрах видно вспышку газовоздушной смеси, после которой вокруг здания разлетаются обломки, которые чудом не задевают проезжающую мимо «Газель».

После происшествия вокруг поднимаются дым и пыль, здание складывается, а крыша проваливается.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», строительные конструкции на примерной площади 100 кв. м в районе центрального рынка Апшеронска обрушились из-за хлопка газовоздушной смеси. После обрушения произошло возгорание на площади 30 кв. м. Пожар потушили.

Из-под завалов вытащили одного человека. Четверо пострадавших после обрушения госпитализированы. По факту разрушения здания организована проверка и возбуждено уголовное дело.

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