Появились кадры момента обрушения здания в Апшеронске

В соцсетях и СМИ распространяется видео с моментом взрыва газа утром 22 июля в ТЦ возле центрального рынка Апшеронска.

На кадрах видно вспышку газовоздушной смеси, после которой вокруг здания разлетаются обломки, которые чудом не задевают проезжающую мимо «Газель».

После происшествия вокруг поднимаются дым и пыль, здание складывается, а крыша проваливается.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», строительные конструкции на примерной площади 100 кв. м в районе центрального рынка Апшеронска обрушились из-за хлопка газовоздушной смеси. После обрушения произошло возгорание на площади 30 кв. м. Пожар потушили.