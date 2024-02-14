Повышенное содержание сажи в воздухе выявил Роспотребнадзор из-за пожара в Анапе

Территориальный отдел Роспотребнадзора в Анапе провел исследования атмосферного воздуха на территориях жилых домов около места пожара на улице Объездной.

Специалисты анапского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» проверили воздух по четырем показателям: содержание сажи, диоксида азота, диоксида серы и угарного газа.

«По результатам исследования зарегистрировано превышение гигиенических нормативов по одному показателю: содержание сажи составило 5,6 — 6,1 — 17,3 при нормативе не более 0,15 мг на куб. м. Превышение по трем другим показателям не зарегистрировано», — говорится в сообщении управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Telegram.

Специалисты продолжат 14 февраля мониторить состояние атмосферного воздуха районе улиц Объездной и Стаханова.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пожар в мансардном этаже в 11-этажном доме на улице Объездной начался 13 февраля в 17:44. Огонь распространился на площади 1 тыс. кв. м. Частично обрушилась кровля первого подъезда, повреждены 32 квартиры. В ПВР остаются 60 человек, в том числе 10 детей. Дом является самостроем, квартиры в нем узаконивали через суд. На месте пожара ввели локальный режим ЧС. Возбудили уголовные дела по двум статьям: о поджоге и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.