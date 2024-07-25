Пострадавшие от пожара под Новороссийском растения начнут восстанавливать весной
Масштабный пожар произошел на территории заказника «Абраусский» в середине июля. Пострадавшие от него краснокнижные растения будут восстанавливать высадкой семян.
По словам и. о. министра природных ресурсов Краснодарского края Сергея Еремина, пожар полностью уничтожил травы, кустарники и деревья, которые росли на территории заказника. Погибли такие редкие виды растений, как можжевельник высокий и фисташка туполистная.
«Восстановление утраченных краснокнижных видов растений возможно даже посредством посадки семян, но приступать к работам целесообразно не ранее весны 2025 года, после остывания почвы», — сообщил Сергей Еремин.
Научное сообщество уже разрабатывает рекомендации по проведению работ, необходимых для восстановления популяции утраченных растений.
По данным краевого управления особо охраняемыми природными территориями, в результате пожара в заказнике «Абраусский» могли пострадать популяции 30 видов растений и 18 видов животных, занесенных в Красную книгу Кубани и России. Точную информацию специалисты предоставят к концу мая 2025 года, сообщает ТАСС.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», пожар в хуторе Дюрсо начался утром 14 июля. С близлежащих территорий эвакуировали более 600 человек. Полностью пожар ликвидировали днем 16 июля. К тому времени огонь охватил лес на площади 62 га.
По словам профессора Ботанического сада ЮФУ Татьяны Вардуни, ущерб местной экологии был нанесен на сотни миллионов рублей. На полное восстановление сгоревшего леса может потребоваться около 200 лет.