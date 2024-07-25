Пострадавшие от пожара под Новороссийском растения начнут восстанавливать весной

Масштабный пожар произошел на территории заказника «Абраусский» в середине июля. Пострадавшие от него краснокнижные растения будут восстанавливать высадкой семян.

По словам и. о. министра природных ресурсов Краснодарского края Сергея Еремина, пожар полностью уничтожил травы, кустарники и деревья, которые росли на территории заказника. Погибли такие редкие виды растений, как можжевельник высокий и фисташка туполистная.

«Восстановление утраченных краснокнижных видов растений возможно даже посредством посадки семян, но приступать к работам целесообразно не ранее весны 2025 года, после остывания почвы», — сообщил Сергей Еремин.

Научное сообщество уже разрабатывает рекомендации по проведению работ, необходимых для восстановления популяции утраченных растений.

По данным краевого управления особо охраняемыми природными территориями, в результате пожара в заказнике «Абраусский» могли пострадать популяции 30 видов растений и 18 видов животных, занесенных в Красную книгу Кубани и России. Точную информацию специалисты предоставят к концу мая 2025 года, сообщает ТАСС.