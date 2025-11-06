Почему не стоит работать в одном месте более 5 лет и что об этом думают эйчары?

Времена, когда люди гордились тем, что проработали на одном месте всю жизнь, давно прошли. Бессменный тридцатилетний стаж уважение вызывает, но повторять такой подвиг у большинства желания нет.

Напротив, за последние десятилетие стал актуальным тезис о том, что больше пяти лет на одном месте «просиживать» не стоит, особенно в динамично развивающих отраслях, вроде маркетинга и консалтинга и тем более в сфере IT. Правило это не строгое и не общепринятое. Это скорее тенденция, имеющая под собой достаточно веские основания. К такой динамике смены рабочих мест склоняются, как соискатели, так и работодатели.

Кадры решают всё

Ни одна серьезная компания не обходится без специалиста по работе с «человеческим ресурсом». Это не «старорежимный» кадровик, в задачи которого входило заполнение заявлений о приеме на работу и увольнении плюс контроль графика отпусков. Эйчар (от английского HR — human resources) отвечает за подбор, адаптацию, профессиональный рост каждого сотрудника и, как следствие — развитие всей компании.

Вот и трудятся рекрутеры — эйчары в поисках подходящих кандидатов на необходимые предприятию вакансии, рассматривают резюме, проводят собеседования, изучают рекомендации, обращая внимание на множество нюансов, в том числе на стаж работы.

Красные флаги

Если соискатель не менял место работы длительное время рекрутер может заподозрить риск «закостенелости» и предположить, что кандидат привык к сложившимся, годами неизменным и, вероятно, устаревшим процессам одной компании. На новом месте работнику будет сложно адаптироваться к более динамичной среде. То, что своя компания намного прогрессивней любой другой эйчар не сомневается. Иначе сам бы ушел в другую.

Длительное пребывание в одной и той же должности, без карьерного роста, по мнению эйчара может свидетельствовать об отсутствии здоровых амбиций и стремления к развитию.

Зеленые флаги

Впрочем, длительный рабочий стаж на одном месте может быть истолкован нейтрально или даже позитивно. В традиционных отраслях, таких как банковское дело, юриспруденция, промышленное производство, долгий срок работы — показатель надежности и профессиональной зрелости сотрудника. Если же кандидат, работая на одном месте, пять и более лет показал хоть какой-то карьерный рост — значит он способен к развитию, обучаем, лоялен к ценностям компании и вызывает уважение.

Долгая работа на одном месте говорит о системном мышлении, понимании бизнес-процессов. Об умении строить профессиональные связи и обходить «подводные камни», без которых представить трудовую деятельность невозможно. Проще говоря, опыт — это ценное качество для любого работодателя.

Не срок, а траектория роста

Для эйчара не так важен стаж работы на одном месте, как привлекателен карьерный путь кандидата. Если за пять с лишним лет он поднялся от специалиста до руководителя группы, направления или отдела — это неоспоримый плюс. Если весь этот срок «протоптался» на одном месте — это, скорее минус.

Золотая середина

Современная карьерная стратегия не предполагает пожизненный наем. Но и бесконечные прыжки каждые 1-2 года не приветствует. Важно осознанное управление своей карьерой.

Работу в течение 3-5 лет на одном месте нужно использовать как ориентир, регулярно проводя «аудит» своей карьеры:

Растете ли вы профессионально и есть ли потенциал для этого роста?

Соответствует ли ваш доход среднерыночному?

Не потерян ли интерес к делу, которым вы занимаетесь?

Если чувствуете, что способны на большее — анализируйте рынок. Даже если вы не планируете увольняться — ничто не мешает выкладывать резюме, мониторить вакансии и ходить на собеседования. Это позволит оценить свой профессиональный уровень и вашу востребованность. А заодно и «прокачать» навыки самопрезентации и понять, что от кандидата на вакантную должность ждут эти самые эйчары.

