Почему болит грудь: какие могут быть причины

Боль в груди — одна из наиболее распространенных жалоб среди женщин всех возрастов. Она может возникать внезапно или развиваться постепенно, проявляться как острая боль, покалывание, тяжесть или дискомфорт.

В большинстве случаев эта проблема не связана с серьезными заболеваниями, однако игнорировать боль все же не стоит, чтобы избежать развития дальнейших проблем.

Основные виды болей в груди

Болевые ощущения в молочной железе принято разделять на циклические и нециклические.

Циклические боли связаны с менструальным циклом и часто возникают перед началом месячных. Боли могут быть тупыми, ноющими, усиливающимися при прикосновении к груди. Они связаны с колебаниями уровня гормонов эстрогена и прогестерона в течение менструального цикла, которые влияют на состояние тканей молочной железы, вызывая их набухание и болезненность. Такие боли, как правило, проходят после начала менструации.

Нециклические боли появляются независимо от фазы менструального цикла и могут быть вызваны различными факторами, в том числе травмами, заболеваниями или приемом определенных препаратов.

Кроме того, боль бывает интрамаммарная или экстрамаммарная — проще говоря, внутри молочной железы или вне ее: в мышцах грудной клетки или в ребрах.

Причины нециклических болей

Если с циклическими болями все более-менее ясно, то причин нециклических болей гораздо больше — от травм и усталости до серьезных заболеваний.

Травмы и операции

Повреждения груди, полученные в результате травм или хирургических вмешательств, легко могут стать причиной болезненных ощущений. Послеоперационные рубцы и спайки нередко вызывают тянущие или колющие боли.

Лекарства и контрацептивы

Некоторые лекарства — гормональные контрацептивы, антидепрессанты и средства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний — могут вызывать побочные эффекты в виде болей в молочных железах.

Стресс и эмоциональное напряжение

Хронический стресс и нервное перенапряжение тоже могут быть причиной болей в груди. Эмоциональные перегрузки оказывают влияние на гормональный баланс организма, а колебания гормонов, как мы уже писали выше, отражаются на состоянии молочных желез.

Мастопатия, фиброаденома и кисты

Мастопатия — доброкачественное заболевание, при котором в тканях молочной железы появляются уплотнения. Оно сопровождается чувством тяжести и дискомфорта в груди, особенно перед критическими днями. Уплотнения могут быть единичными или множественными, но они не представляют угрозы здоровью и легко диагностируются врачом-маммологом.

Фиброаденомы — это еще один вид доброкачественных опухолей, которые состоят из соединительной и железистой ткани. Обычно они безболезненны, но иногда могут вызывать дискомфорт, особенно при больших размерах. Киста — это заполненная жидкостью полость внутри молочной железы. Она может вызывать болевые ощущения, если сильно увеличивается или воспаляется.

Инфекции и воспаления

Мастит — это воспалительное заболевание молочной железы, которое чаще всего встречается у кормящих матерей. Оно развивается из-за застоя молока в протоках, что создает благоприятную среду для размножения бактерий. Симптомы мастита — покраснение кожи, повышение температуры тела, отек и сильная боль груди. Без своевременного лечения мастит может перейти в абсцесс, требующий хирургического вмешательства.

Вне периода лактации инфекционные процессы встречаются реже, но также возможны. Они могут быть вызваны нарушением гигиены, микротрещинами сосков или снижением иммунитета.

Заболевания позвоночника

Остеохондроз грудного отдела позвоночника, межреберная невралгия и другие патологии опорно-двигательного аппарата могут имитировать боли в груди, хотя реальная причина кроется в раздражении нервных корешков (эта боль считается экстрамаммарной).

Заболевания сердца и сосудов

Иногда боль в груди у женщин может быть связана с проблемами сердечно-сосудистой системы. Например, стенокардия или инфаркт миокарда могут вызывать давящие, сжимающие боли за грудиной, которые распространяются на левую руку, шею или челюсть.

Когда стоит обратиться к врачу?

Обязательно нужно обращаться к врачу-маммологу, если боль сохраняется длительное время и не связана с циклом, если появилось уплотнение или изменилась форма груди, если боль сопровождается покраснением кожи и выделениями из сосков, а также если боль стала невыносимой и мешает жить.

Профилактика и лечение

Чтобы облегчить и предотвратить боли в груди, важно носить удобное поддерживающее белье, которое не сдавливает грудь и избегать чрезмерных физических нагрузок — особенно тех, которые могут привести к травмам груди.

Следите за своим питанием — избыточное количество жиров и кофеина в рационе может усиливать неприятные ощущения. Регулярно проходите обследования у маммолога, особенно если есть предрасположенность к заболеваниям молочных желез.

Лечение зависит от причины боли. Врач может назначить противовоспалительные препараты, гормональную терапию или физиотерапевтические процедуры. В некоторых случаях требуется хирургическое вмешательство, например, удаление фиброаденомы или кисты.

Читайте также:

Пять видов боли, которые «кричат» о том, что вам срочно нужен врач.