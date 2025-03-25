Пять видов боли, которые «кричат» о том, что вам срочно нужен врач

Зачастую люди игнорируют некоторые виды боли: «поболит и пройдет» и «не так уж и сильно болит», а после пьют обезболивающее и живут дальше.

Но так ли хорошо «глушить» боль таблетками? Да, головную боль, например, терпеть нежелательно, поэтому таблетки очень даже кстати, но у любой боли есть причина — иногда это могут быть усталость или стресс, а иногда — более серьезные заболевания, которые нужно лечить незамедлительно.

Острая боль в груди

Пожалуй, сама страшная боль, которую особо не игнорируют, потому что она сразу ассоциируется с сердечными проблемами, и действительно — ощущение сдавливания, тяжелая или острая боль в груди могут указывать на стенокардию или сердечный приступ, поэтому требуют незамедлительной помощи врача, иначе можно довести до осложнений вплоть до летального исхода.

Но такая боль, если проблема в сердце, обычно не приходит одна — чаще всего в таких случаях она распространяется на левую руку, шею или челюсть, появляется чувство нехватки воздуха, могут появиться головокружение, тошнота или холодный пот.

Резкая головная боль

Да, головная боль может появляться от стресса и недосыпа — ничего страшного в ней нет, ее легко можно убрать обезболивающими. Но бывает интенсивная внезапная головная боль, которую пациенты нередко описывают как «самая сильная в жизни» — она может говорить о внутричерепной патологии — аневризме или инсульте. Такие случаи требуют срочной госпитализации, чтобы избежать необратимых последствий.

Боль должна насторожить, если она начинает будить ночью, становится совершенно нетерпимой, появляется даже после отдыха и при любых физических нагрузках. Если вместе с головной болью появляются рвота и потеря сознания, нарушения зрения, речи или координации, к врачу нужно обращаться незамедлительно.

Боли в животе с высокой температурой

Боли в брюшной полости, особенно если температура поднимается выше 38 градусов, — один из признаков аппендицита, перитонита или кишечной непроходимости. Промедление в таких ситуациях может привести к серьезным осложнениям, в том числе сепсису и инфекциям.

В подобных случаях нужно обратить внимание не только на боль в правой нижней части живота и температуру, но и на сопутствующие симптомы: например, если начинаются диарея и рвота, но животу легче при этом не становится, а боль только усиливается.

Зубная боль

В современном мире уже стыдно бояться стоматологов (кроме, разве что, цен на лечение у них). Зубная боль говорит о том, что в одной части вашей челюсти уже началось и активно развивается какое-то воспаление.

Даже если боль вдруг утихла, не нужно ее игнорировать — она уже никуда не уйдет. Отправляйтесь к врачу, иначе инфекция распространится на остальные зубы, а потом и на другие органы, и вместо лечения одного зуба придется ставить новую челюсть и лечить желудок.

Глазная боль

Глаза могут болеть после долгого дня за компьютером, телефоном или книгой. В таких случаях обычно добавляется сухость и покраснение. При более серьезных проблемах боль от глаза переходит на всю голову, а сам глаз слезится и становится как каменным. Зрачки могут расшириться, а боль сопровождается светобоязнью и слабостью, иногда добавляется тошнота.

Такие серьезные симптомы могут быть признаками острого приступа глаукомы. Если внутриглазное давление не снизить в первые несколько часов, можно ослепнуть насовсем.

Читайте также:

Что такое желудочный кашель и чем он опасен?