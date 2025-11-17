Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

По контейнерам: готовим здоровую еду на три дня за 20 минут

Автор: Ева Шварц

Ссылка https://kuban24.tv/item/po-kontejneram-gotovim-zdorovuyu-edu-na-tri-dnya-za-20-minut
По контейнерам: готовим здоровую еду на три дня за 20 минут
Фото freepik.com

Когда мне предложили приготовить полноценный рацион здоровой пищи на три дня за 20 минут, я согласилась сразу. Потому, что знаю некоторые секреты параллельных кулинарных процессов с использованием готовых продуктов.

Не нужно заморачиваться со сложными блюдами. Главное приготовить основные ингредиенты, которые мы с вами будем комбинировать в течение 3 дней и действовать четко и последовательно.

План и стратегия

Делим свою кухню на 4 рабочие станции:

Плита — для варки яиц и гарнира.

Духовка — для запекания белковых продуктов и овощей.

Стол — для нарезки свежих овощей, смешивания салатов, сборки готовых продуктов и распределения их по контейнерам.

Таймер включен!

Фото freepik.com

Итак, засекаем время, готовим ингредиенты и запускаем параллельные процессы:

  • — включаем духовку разогреваться до 200°C
  • — на первую конфорку плиты ставим вариться 2-3 яйца
  • — на второй конфорке варим 1 стакан киноа или гречки. Чтобы крупа приготовилась быстрее, заливаем ее кипятком. Варим согласно инструкции — обычно это занимает 10-15 минут.

Выкладываем на противень 2-3 куриных бедрышка без кожи или куриную грудку, или пару стейков лосося. Это будет белковая основа нашего трехдневного питания.

Рядов с белком размещаем углеводы — стручковую фасоль или соцветия капусты брокколи. Сбрызгиваем всю эту прелесть оливковым маслом, чуть присаливаем, перчим, добавляем копченую паприку и сушеные прованские травы. Отправляем противень в духовку (она уже разогрелась) на 15-20 минут.

Смотрим на таймер и понимаем, что прошло не больше 5-6 минут. Я дольше рассказывала, чем занималась всем этим процессом.

Выдыхаем и начинаем резать и собирать:

Быстро промываем и крупно нарезаем овощи, не требующие термообработки:

  • Огурцы — 2-3 шт.
  • Помидоры — 3-4 шт.
  • Зелень (петрушка, укроп, руккола) — 1 пучок любой из них
  • Красная луковицу — 1 шт. (но это по желанию).

Вскрываем консервы:

  • Нута — 1 банка
  • Тунец в собственном соку — 1 банка

Сливаем с них жидкость и готовим «сырую базу». В большой миске смешиваем промытый нут, нарезанные огурцы, помидоры и зелень. Основа для быстрого салата на обед готова.

Примерно через пять минут сработает таймер, а мы уже приближаемся к финалу.

Достаем из духовки запеченные овощи, курицу или рыбу — что мы там решили запечь для белковой основы, то и  достаем. Дайте им немного остыть.

К этому времени яйца сварены вкрутую и мы их чистим под холодной водой. Остался самый простой, но важный этап.

Сборка контейнеров:

Фото freepik.com

Обед

День первый. Контейнер № 1

Насыпаем в контейнер горсть свежих листьев салата, сверху выкладываем запеченные в духовке овощи, курицу или рыбу.

День второй. Контейнер № 2

Здесь у нас смесь консервированного нута и свежих овощей. Рядом — вареное яйцо.

День третий. Контейнер № 3

Смешиваем готовую киноа или гречку с тунцом и свежими овощами.

Ужин

В отдельный контейнер (№ 4)  перекладываем оставшуюся курицу или рыбу. В другой (№ 5) — запеченные овощи. Еще в один (№ 6) — киноа или гречку.

Итого через 20 минут у нас есть:

  • Готовые обеды на 3 дня в трех разных контейнерах: курица (лосось) с овощами; яйцо и салат с нутом; салат, киноа (гречка) и тунец.
  • Основа для ужинов: готовый белок (курица или рыба) и гарнир (крупа и овощи). Вечером нам останется только отложить каждый ингредиент  на тарелку и все это  разогреть.

Вы думаете мы забыли про завтраки? Ничего подобного!

На завтраки у нас будут:

Фото freepik.com

  • — греческий йогурт с орехами или ягодами
  • — смузи из заранее замороженных банана и шпината
  • — тост с авокадо и яйцом

Это все лежит в нашем холодильнике и особой предварительной подготовки не требует.

Вот так, используя метод «компонентного приготовления» мы обеспечили себя здоровой едой на несколько дней. Быстро, практически мгновенно, без ежедневных заморочек.

 

Читать также:

Пять приборов, которые стоит иметь дома для здоровья

 

Ева Шварц - журналист и редактор рубрики «Кухня» портала Кубань 24. Специализируется на темах: кулинария, здоровое питание.

Другие статьи автора

Контакты редакции

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Фото
ТОП 5 СТАТЕЙ
Ночная атака дронов на Новороссийск: что известно о налете беспилотников?
Ночная атака дронов на Новороссийск: что известно о налете беспилотников?
Простой рецепт домашних булочек «Синнабон» со сливочным сыром и корицей
Простой рецепт домашних булочек «Синнабон» со сливочным сыром и корицей
Рамадан: когда начинается в 2026 году, правила и ограничения
Рамадан: когда начинается в 2026 году, правила и ограничения
Собираем рюкзак срочника в армию: что взять с собой, а что запрещено?
Собираем рюкзак срочника в армию: что взять с собой, а что запрещено?
Диетическое меню на неделю: завтрак, обед, ужин и перекусы
Диетическое меню на неделю: завтрак, обед, ужин и перекусы
Прямой эфир
Мы в соцсетях