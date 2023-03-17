Пентагон ознакомился с сообщениями о попытках России поднять обломки упавшего в Черное море беспилотника

Телеканал Fox News со ссылкой на неназванного чиновника сообщил о том, что российские военные суда якобы прибыли к месту падения американского БПЛА в Черном море.

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что оборонное ведомство ознакомилось с информацией СМИ о том, что Россия будет пытаться достать обломки упавшего в Черное море американского беспилотника.

При этом в американском оборонном ведомстве не готовы пока что ни подтвердить, ни опровергнуть эти данные, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 14 марта СМИ сообщили о столкновении российского истребителя с американским БПЛА над Черным морем. В результате дрон рухнул в нейтральных водах недалеко от Крыма. Позже появилась информация, что столкновения не было. По данным CNN, один из российских истребителей слил топливо, чем повредил винт БПЛА. Американские военные были вынуждены сбить свой БПЛА. Позже Пентагон опубликовал видео, как Су-27 с помощью сброса топлива «роняет» американский беспилотник.

В Минобороны РФ заявили, что беспилотник выполнял полет с выключенными транспондерами с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства. В результате резкого маневрирования БПЛА MQ-9 перешел в неуправляемый полет, потерял высоту и столкнулся с поверхностью воды. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев 15 марта заявил, что Россия будет пытаться поднять обломки БПЛА со дна моря.