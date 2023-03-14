Минобороны РФ: ВКС зафиксировали полет американского беспилотника в направлении границы

По данным Минобороны, утром 14 марта в районе Крымского полуострова над акваторией Черного моря воздушно-космические силы России зафиксировали американский беспилотник MQ-9 в направлении границы РФ.

«Полет беспилотного летательного аппарата осуществлялся с выключенными транспондерами с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции, доведенного до всех пользователей международного воздушного пространства и опубликованного в соответствии с международными нормами», — сообщает ведомство в Telegram.

В министерстве добавили, что для идентификации нарушителя подняли истребители из состава дежурных сил ПВО.

«В результате резкого маневрирования беспилотный летательный аппарат MQ-9 перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью. Российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования», — уточнили в Минобороны.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в первых сообщениях СМИ говорилось о столкновении российский истребитель Су-27 с американским беспилотником над Черным морем. Это привело привело к крушению американского БПЛА в международных водах.

Позже CNN сообщили, что столкновения российского Су-27 с американским беспилотником Raptor не было. По данным издания, один из российских истребителей слил топливо. Из-за этого у беспилотника повредился винт. В связи с этим военные США были вынуждены сбить свой беспилотник в нейтральных водах Черного моря.