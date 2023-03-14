Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Минобороны РФ: ВКС зафиксировали полет американского беспилотника в направлении границы

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/minoborony-rf-vks-zafiksirovali-polet-amerikanskogo-bespilotnika-v-napravlenii-granitsy
Минобороны РФ: ВКС зафиксировали полет американского беспилотника в направлении границы
Фото flightradar24.com

По данным Минобороны, утром 14 марта в районе Крымского полуострова над акваторией Черного моря воздушно-космические силы России зафиксировали американский беспилотник MQ-9 в направлении границы РФ.

«Полет беспилотного летательного аппарата осуществлялся  с выключенными транспондерами с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции, доведенного до всех пользователей международного воздушного пространства и опубликованного в соответствии с международными нормами», — сообщает ведомство в Telegram.

В министерстве добавили, что для идентификации нарушителя подняли истребители из состава дежурных сил ПВО.

«В результате резкого маневрирования беспилотный летательный аппарат MQ-9 перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью. Российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования»,  — уточнили в Минобороны.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в первых сообщениях СМИ говорилось о столкновении российский истребитель Су-27 с американским беспилотником над Черным морем. Это привело привело к крушению американского БПЛА в международных водах.

Позже CNN сообщили, что столкновения российского Су-27 с американским беспилотником Raptor не было. По данным издания, один из российских истребителей слил топливо. Из-за этого у беспилотника повредился винт. В связи с этим военные США были вынуждены сбить свой беспилотник в нейтральных водах Черного моря.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
«Человек начинается с детства»: 110 лет со дня рождения Сергея Михалкова
«Человек начинается с детства»: 110 лет со дня рождения Сергея Михалкова
На подъезде к Крымскому мосту в Краснодарском крае образовалась трехкилометровая пробка
На подъезде к Крымскому мосту в Краснодарском крае образовалась трехкилометровая пробка
Победителем Кубка мира по пауэрлифтингу стал директор школы в Краснодарском крае
Победителем Кубка мира по пауэрлифтингу стал директор школы в Краснодарском крае
На Кубани в ДТП с КамАЗом один человек погиб и двое пострадали, их личности устанавливают
На Кубани в ДТП с КамАЗом один человек погиб и двое пострадали, их личности устанавливают
Экс-начальника Сочинского ЛУ МВД на транспорте посадили на 3,5 года за взятки от предпринимателей
Экс-начальника Сочинского ЛУ МВД на транспорте посадили на 3,5 года за взятки от предпринимателей
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. На этой неделе в Краснодарском крае потеплеет до +20 °С
  2. Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения собаки на женщину в Краснодаре
  3. Росприроднадзор требует с владельца сухогруза Rio выплатить 647,6 млн рублей за загрязнение Черного моря
  4. СК опроверг информацию об участии хоккеиста «Сочи» в драке и убийстве в Подмосковье
  5. В Сочи дерево рухнуло на автомобиль каршеринга и заблокировало движение
  6. Сбербанк предупредил о новой схеме телефонного мошенничества с выдуманной госизменой
Прямой эфир
Мы в соцсетях