Пентагон опубликовал видео, как Су-27 с помощью сброса топлива «роняет» американский беспилотник

Видеозапись с камеры рухнувшего в Черное море беспилотника MQ-9 Reaper опубликовало Министерство обороны США.

На кадрах, размещенных на сайте службы распространения визуальной информации Минобороны США, видно, как российский Су-27, выпустив струю керосина из баков, пролетает над БПЛА, после чего запись обрывается. Предположительно, после этого дрон-разведчик потерпел крушение. На сайте уточняется, что длину видео отредактировали, но последовательность событий сохранили.

«14 марта 2023 г. два российских самолета Су-27 совершили небезопасный и непрофессиональный перехват беспилотного самолета разведки, наблюдения и рекогносцировки MQ-9 ВВС США, находившегося в международном воздушном пространстве над Черным морем», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что сброшенное российским самолетом топливо повредило винт MQ-9. В результате силам США пришлось утопить дрон в международных водах.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 14 марта СМИ сообщили о столкновении российского истребителя с американским БПЛА над Черным морем. В результате дрон рухнул в нейтральных водах недалеко от Крыма. Позже появилась информация, что столкновения не было. По данным CNN, один из российских истребителей слил топливо, чем повредил винт БПЛА. Американские военные при этом потеряли свой дрон.

В Минобороны РФ заявили, что беспилотник выполнял полет с выключенными транспондерами с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства. По данным ведомства, в результате резкого маневрирования беспилотный летательный аппарат MQ-9 перешел в неуправляемый полет, потерял высоту и столкнулся с поверхностью воды. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев 15 марта заявил, что Россия будет пытаться поднять обломки БПЛА со дна моря.