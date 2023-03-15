Обломки американского беспилотника попытаются поднять со дна Черного моря

Американский БПЛА рухнул в Черное море недалеко от Крыма 14 марта.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Россия будет пытаться поднять обломки беспилотника со дна Черного моря.

«Я не знаю, сумеем ли мы достать или нет, но то, что это делать надо, и будем этим заниматься, обязательно. Надеюсь, конечно, на успех», — сказал Патрушев.

По его словам, это происшествие подтверждает участие США в военных действиях, пишет «Коммерсантъ Кубань-Черноморье».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 14 марта СМИ сообщали о столкновении российского самолета Су-27 с американским беспилотником над Черным морем. В результате БПЛА упал в нейтральных водах недалеко от Крыма. Позже появилась информация, что столкновения не было. По данным CNN, один из российских истребителей слил топливо. Из-за этого у беспилотника повредился винт. Американские военные были вынуждены сбить свой БПЛА.

В Минобороны РФ заявили, что беспилотник выполнял полет с выключенными транспондерами с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства. По данным ведомства, в результате резкого маневрирования беспилотный летательный аппарат MQ-9 перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью.