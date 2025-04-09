Отец мальчика, которому в Сочи хаски откусили лицо, рассказал о его состоянии

Мужчина рассказал том, что сейчас его 9-летнему сыну врачи делают пластику губ и восстанавливают возможность самостоятельно дышать и есть.

По словам отца мальчика, сын начал с ним общаться, потому что лор-врачи научили его, как можно разговаривать. При этом впереди еще операция по пластике носа и много работы. Ребенка могут могут выписать из больницы домой уже к лету.

«Он домой хочет. И когда ему говоришь, сыночек, потерпи, еще чуть-чуть, несколько операций — и поедем домой, он прям аж руками машет, что доволен, радуется», — цитирует отца мальчика RT.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи 26 февраля в СНТ «Авиатор», на мальчика, когда он помогал отцу, напали две собаки и разорвали ему лицо. По словам папы ребенка, мальчика доставили в больницу Краснодара, а животных усыпили и из их желудков извлекли фрагменты съеденных тканей, однако те оказались непригодными для трансплантации.

Сосед мужчины, чьи собаки совершили нападение, на момент происшествия не ели почти две недели. Возбудили уголовное дело. Позже в Сочи задержали и допросили хозяина собак, после чего ему предъявили обвинение.

Позже ребенка доставили на лечение в Москву в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава РФ, а 6 марта его начали выводить из искусственной комы. Мальчик открыл глаза и смог поговорить с отцом. Первую пластическую операцию по восстановлению лица ребенка провели 18 марта. По словам отца мальчика, операция длилась 14 часов.

В конце марта мужчина заявил о пропаже 3 млн рублей, которые собрали на лечение ребенка. Он обвинил бывшую жену в краже со счета собранных на лечение ребенка средств. Мужчина сообщил, что 3 млн рублей со счета сняла живущая в Белореченске экс-супруга, с которой он давно в разводе. По словам мужчины, во время развода он передал доверенность бывшей жене для ведения имущественных дел и дал доступ к счетам. Он предполагает, что мотивом кражи стал долг по алиментам.

В ОМВД России по Белореченскому району в отношении подозреваемой возбудили уголовное дело о краже. Бывшая супруга отца мальчика заявила, что мужчина задолжал ей алименты на их общую дочь. На время расследования уголовного дела женщину отправили под домашний арест. Ей грозит до 10 лет лишения свободы за кражу денег.

Собаки откусили ребенку лицо: что известно о трагедии в Сочи — читайте в нашей статье.

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