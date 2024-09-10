Одного из зачинщиков массовой драки возле ДК в Афипском арестовали на 2 месяца

Массовая драка произошла вечером 7 сентября у дома культуры на улице Победы в поселке Афипском в Северском районе.

Согласно материалам резонансного дела, подозреваемый и другие участники на фоне разногласий избили руками и ногами оппонентов.

Уроженца Чеченской Республики подозревают в хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Северский районный суд заключил злоумышленника под стражу на два месяца, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в массовой драке участвовали около 50 человек. По словам очевидцев, конфликт произошел между местными жителями и приезжими, которые некорректно высказались о проходившей мимо девушке. После массовой драки в СК РФ возбудили дело о хулиганстве.

Жители и представители администрации поселка 9 сентября собрались в местном ДК и потребовали освобождения некоторых задержанных. Они утверждали, что их земляки не инициировали этот конфликт. В МВД РФ сообщили, что после драки 12 человек получили от 2 до 7 суток административного ареста, еще одного мужчину задержал следователь СК в рамках расследования уголовного дела.