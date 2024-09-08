После массовой драки в поселке Афипском в СК РФ возбудили дело о хулиганстве

Причины и подробности массовой драки, которая произошла накануне вечером 7 сентября в Северском районе устанавливают следователи СУ СК России по Краснодарскому краю.

Видеоролики, авторы которых запечатлели толпу у местного ДК, в которой периодически вспыхивали потасовки, появились в соцсетях вечером 7 сентября. Свидетели конфликта сообщали, в драке принимало участие около 50 человек, и что конфликт произошел между местными жителями и приезжими, которые некорректно высказались о проходившей мимо них девушке.

В администрации Северского района сообщили, что к месту ЧП оперативно прибыло несколько нарядов полиции, которые остановили драку. Позже ночью по указанию Главы СУ СК России по краю местные правоохранители возбудили уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Виновные в этом преступлении могут получить внушительное наказание — до 7 лет лишения свободы.

По первоначальным данным конфликт произошел (цитата из Telegram-канала следственного управления СК России по Краснодарскому краю) «между местными жителями и лицами неславянской внешности». Потасовка случилась у Дома культуры на улице Победы в поселке Афипском.

В свою очередь, ход расследования этого дела контролирует и прокуратура Северского района. Действия участников массовой драки в ведомстве расценивают как «преступный умысел, направленный на совершение хулиганства и причинение телесных повреждений неопределенному кругу лиц, грубо нарушили общественный порядок, общепризнанные нормы и правила поведения, выражая явное неуважение к обществу».

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