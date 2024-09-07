Массовая драка из-за девушки произошла в поселке Афипском Северского района

Видеозаписи, запечатлевшие массовую драку на площади перед ДК в поселке Афипском, распространили в соцсетях вечером 7 сентября.

На кадрах видна большая толпа дерущихся молодых людей. В соцсетях сообщали, в драке участвовало около 50 человек, и что конфликт произошел между местными жителями и приезжими, которые некорректно высказались о проходившей мимо них девушке.

В администрации Северского района сообщили, что на место прибыли наряды полиции, драка была остановлена. В настоящее время все разошлись. Правоохранители подтвердили, что конфликт произошел на бытовой почве — молодые люди поссорились из-за девушки.

«В медицинские учреждения никто из участников конфликта не обращался, в полицию заявлений тоже не поступало. Информации о каких-либо серьезных травмах среди участников нет», — сообщает пресс-служба администрации Северского района.

Полиция зафиксировала активных участников конфликта. Всех участников драки опросят 8 сентября. По результатам будет принято процессуальное решение.

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