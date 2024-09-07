Посетители напали на медсестру в инфекционной больнице в Армавире

Инцидент произошел днем 7 сентября инфекционной больницы в Армавире. О случившемся интернет-порталу «Кубань 24» рассказали очевидцы.

Сообщалось, что мужчину, на которого ранее был составлен протокол за уклонение от исполнения административного наказания, в больницу доставили сотрудники полиции, так как он пожаловался на плохое самочувствие. С ним была его мать. Она была недовольна, тем, что медики заняты другими пациентами и не оказывают помощь ее сыну. Женщина устроила скандал. По словам сотрудников больницы, она напала на медсестру.

Пострадавшая обратилась в полицию.

«В полицию Армавира поступило сообщения по факту нарушения общественного порядка в медицинском учреждении. В настоящее время по данному факту проводится проверка, личность правонарушительницы установлена. По окончании разбирательства будет принято процессуальное решение», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарском краю.

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