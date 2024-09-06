Пьяный турист из Воронежской области до смерти избил собутыльника в Геленджике

Инцидент произошел в ночь на 23 августа на одном из дачных участков в селе Пшада.

По данным следствия, приезжий из Воронежской области и его знакомый, житель Геленджика, находились напротив входа на дачном участке на улице Новороссийской. Мужчины распивали алкоголь и поссорились. Причиной конфликта стала пропажа вещей приезжего. В ходе ссоры он нанес знакомому множественные удары кулаками по лицу и телу. Избив товарища, мужчина ушел.

Избитого мужчину утром обнаружил прохожий. Он вызвал полицию и скорую помощь. Несмотря на усилия медиков, пострадавший умер в больнице в конце августа. Подозреваемого задержали, когда тот вернулся на место происшествия за своими вещами.

На него завели уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека. На допросе мужчина во всем признался и рассказал об обстоятельствах произошедшего. В настоящее время он находится под стражей. Назначены судебно-медицинская, психолого-психиатрическая и генетическая экспертизы, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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