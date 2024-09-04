Забивших сторожа завода киркой и домкратом мужчин осудили на Кубани

Преступление произошло еще в ночь на 2 сентября 2022 года в станице Ивановской Красноармейского района. Суд вынес приговор в отношении троих местных жителей в возрасте 26 и 29 лет, которых обвиняли в убийстве 63-летнего мужчины.

По данным следствия, двое мужчин в тот день искали металлолом недалеко от кирпичного завода. Их заметил охранник и прогнал. Позже в этот же день мужчин вызвали в полицию и опросили по поводу кражи металлолома с территории завода. Мужчины решили, что в полицию обратился охранник. Ночью они вернулись к воротам завода и вызвали сторожа на разговор, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Во время конфликта один из нападавших ударил сторожа принесенным с собой автомобильным домкратом по голове. После этого его сообщник еще 15 раз ударил пострадавшего по голове металлической частью кирки. Пострадавший скончался в больнице через несколько часов после нападения, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело об убийстве. Расследование занимались следователи СУ СК РФ по Краснодарскому краю. Суд назначил одному обвиняемому 15 лет лишения свободы, второму — 13 лет лишения свободы в колониях строгого режима. Суд взыскал с обоих осужденных 2,5 млн рублей компенсации морального вреда и обязал их возместить расходы на погребение.

Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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