500 тыс. рублей предлагает МВД за информацию об убийстве школьницы на Кубани

Трагедия произошла накануне в хуторе Бураковский Кореновского района. Там в ночь на 2 сентября на берегу реки Левый Бейсужек обнаружили убитой пропавшую накануне школьницу.

ГУ МВД России по Краснодарскому краю вечером 3 сентября сообщили о вознаграждении в размере 500 тыс. рублей за достоверную информацию, которая поможет раскрыть убийство девочки в хуторе Бураковском Кореновского района. В полиции отметили, что анонимность гарантирована.

Граждан, обладающих информацией о преступлении, просят обратиться в дежурную часть ОМВД России по Кореновскому району или позвонить по телефонам: 8 (861) 424-08-02 и 8 (928) 333-39-48, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в хуторе Бураковский вечером 1 сентября 12-летняя девочка на велосипеде ехала с улицы Мира к своему дома и пропала. На ее поиски вышли местные жители. Уже ночью 12-летнюю девочку нашли мертвой на берегу водоема. На теле обнаружили признаки насильственной смерти. Возбудили уголовное дело об убийстве несовершеннолетней.

На место происшествия выехал руководитель СУ СК России по Краснодарскому краю Андрей Маслов. Развернули оперативный штаб, к расследованию дела привлекли наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов.