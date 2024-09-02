Школьницу жестоко убили и сбросили в реку в хуторе Краснодарского края

Преступление произошло 1 сентября в хуторе Бураковский Кореновского района. Вечером 12-летняя девочка на велосипеде ехала с улицы Мира в сторону своего дома и пропала.

Местные жители вышли на поиски пропавшей. Поздно ночью ее нашли мертвой на берегу реки Левый Бейсужек. По данным правоохранителей, тело девочки было обнаружено с признаками насильственной смерти.

Возбудили уголовное дело по факту убийства малолетней (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Его передали для дальнейшего расследования в Первый отдел по расследованию особо важных дел.

На месте происшествия развернули оперативный штаб, куда выехал руководитель следственного управления СК России по Краснодарскому краю Андрей Маслов. К работе привлекли самых опытных следователей и следователей-криминалистов.

Сейчас проводят следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего, а также установление лица, причастного к совершению преступления, сообщает пресс-служба СУ СК России по Краснодарскому краю.

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