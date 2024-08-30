Житель Кубани зарезал незнакомца на улице из-за словесной перепалки

Преступление произошло ночью 24 августа в районе улицы Климова в Краснодаре.

По версии следствия, житель Темрюкского района встретил двоих незнакомых ему мужчин. Во время разговора из-за оскорблений он поссорился с одним из незнакомцев. После чего они разошлись. Но через некоторое время злоумышленник надел медицинскую маску и пошел за мужчинами.

Злоумышленник оттолкнул одного из них и ударил ножом своего обидчика в спину, туловище и шею, после чего скрылся с места происшествия. Знакомый пострадавшего вызвал полицию и скорую помощь. От полученных повреждений раненый мужчина скончался на месте до приезда скорой помощи.

Возбудили уголовное дело об убийстве. Личность и местонахождение подозреваемого установили, его задержали в Темрюкском районе. Во время допроса обвиняемый признал вину, его поместили под стражу. Назначены судебно-медицинская, биолого-генетическая и судебная психолого-психиатрическая экспертизы, расследование продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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