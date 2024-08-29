Житель Кубани забил молотком и изрезал ножом двух собутыльников и продолжил пить

Преступление произошло утром 26 августа в многоквартирном доме на улице Ленина в Тихорецке.

По данным следствия, 34-летний местный житель с двумя знакомыми был в гостях у одного из них. Мужчины вместе выпивали.

Во время застолья, по словам подозреваемого, произошла ссора, и собутыльники стали оскорблять его и грубо высказываться в адрес его сожительницы и матери. В ответ на это мужчина схватил нож и молоток, которыми нанес обидчикам множество ударов. От полученных травм и ранений пострадавшие скончались.

После этого нападавший продолжил выпивать в квартире с телами. Местные жители вызвали полицию и скорую помощь, медики констатировали смерть обоих жертв.

Возбудили уголовное дело об убийстве. Подозреваемого задержали и поместили под стражу. Следствие ведет сбор доказательств, назначены необходимые судебные экспертизы, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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