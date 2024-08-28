На 10,5 лет посадили бывшего бойца ЧВК «Вагнер» за разбой и убийство в Адыгее

Преступление произошло вечером 6 марта. Приговор в отношении ранее судимого 36-летнего жителя станицы Дондуковской, которого обвиняли в разбое и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека, в августе вынес Гиагинский районный суд Адыгеи.

По данным суда, пьяный мужчина вместе с двумя знакомыми незаконно проник в дом, в котором жила пара. Злоумышленник потребовал у пострадавших деньги. Когда жильцы дома отказались отдать нападавшему деньги, он начал их избивать.

Мужчину злоумышленник избил деревянным брусом, который взял во дворе дома. Не найдя в доме денег и ценностей, разбойники ушли. Избитого мужчину с тяжелыми травмами доставили в больницу, где он впоследствии умер. Женщина в результате нападения получила травму головы.

Возбудили уголовное дело. Подсудимый в суде вину в преступлениях признал частично.

Суд учел наличие у подсудимого госнаграды — медали «За отвагу», а также награды от ЧВК «Вагнер» — медали «За взятие Бахмута» и благодарственного письма от руководства ЛНР. Кроме того, у подсудимого выявили психическое заболевание. Суд назначил ему 10,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 10 тыс. рублей.

Приговор вступил в законную силу, сообщает Объединенная пресс-служба судов Республики Адыгея.

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