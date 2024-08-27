Мужчина насмерть забил знакомого молотком в лесу на Кубани

Убийство произошло вечером 29 мая на проселочной дороге в лесу в районе хутора Садового в Крымском районе.

По данным следствия, двое мужчин поссорились, вместе находясь в машине. Они начали друг друга оскорблять, в результате чего один из них дважды ударил другого молотком по голове. Чтобы скрыть следы преступления и не привлечь внимание очевидцев, злоумышленник вытащил пострадавшего из машины и оттащил вглубь леса.

Там нападавший еще не менее 14 раз ударил знакомого молотком по голове и телу. От полученных травм пострадавший скончался на месте. Злоумышленник скрылся с места происшествия и рассказал об убийстве своему брату, чтобы тот сообщил об этом правоохранителям.

Возбудили уголовное дело об убийстве. В ходе следствия мужчина признал вину, его заключили под стражу. Расследование завершили, материалы дела передали в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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