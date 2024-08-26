Забившему насмерть собутыльника жителю Ейска дали 8 лет колонии строгого режима

Суд признал 57-летнего мужчину виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека, повлекшем по неосторожности смерть.

По данным следствия, в марте текущего года местный житель в своем доме распивал алкоголь со знакомым. Во время застолья мужчины поссорились на почве личной неприязни, и хозяин нанес гостю не менее пяти ударов руками и ногами по голове, грудной клетке и в живот. Пострадавший скончался на месте.

В отношении подозреваемого завели уголовное дело. Суд приговорил его к восьми годам лишения свободы. Отбывать наказание осужденному предстоит в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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