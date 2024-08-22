В Анапе будут судить приезжего, зарезавшего парня около бара

Убийство произошло в ночь на 14 апреля на парковке возле одного из кафе на улице Ленина.

По данным следствия, гражданин Армении в ходе ссоры дважды ударил ножом 22-летнего посетителя бара и сбежал. От полученных ранений пострадавший скончался в машине скорой помощи.

В ходе следствия нападавший признал вину в полном объеме, на время следствия его заключили под стражу. Расследование завершили, материалы уголовного дела с обвинительным заключением передали в суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 25-летний приезжий скрылся после нападения, а очевидцы вызвали скорую помощь. Приехавшие медики госпитализировали пострадавшего, но он умер по дороге в больницу. Подозреваемый сбежал в Ставропольский край, его задержали через сутки в Пятигорске.