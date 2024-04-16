Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Приезжий зарезал 22-летнего парня во время конфликта около бара в Анапе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/priezzhij-zarezal-22-letnego-parnya-vo-vremya-konflikta-okolo-bara-v-anape
Приезжий зарезал 22-летнего парня во время конфликта около бара в Анапе
Фото t.me/kubansledcom

Нападение произошло ночью 14 апреля на улице Ленина.

По данным следствия, 25-летний гражданин Республики Армения возле бара поссорился с 22-летним посетителем ночного заведения. Во время конфликта злоумышленник достал нож и дважды ударил оппонента по телу. Нападавший скрылся, а очевидцы вызвали скорую помощь.

Приехавшие медики госпитализировали пострадавшего, но он умер в машине скорой помощи, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть. Подозреваемый сбежал в Ставропольский край, его задержали через сутки в Пятигорске сотрудники уголовного розыска полиции Анапы совместно с коллегами из соседнего региона.

Злоумышленника доставили на допрос к следователю, который будет просить суд о заключении фигуранта под стражу. Следствие продолжает сбор доказательной базы, назначены судебно-медицинская и психолого-психиатрическая экспертизы. Расследование продолжается.

Читайте также: росгвардеец убил и расчленил сотрудника «Почты России» в Адыгее.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях