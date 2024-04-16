Приезжий зарезал 22-летнего парня во время конфликта около бара в Анапе

Нападение произошло ночью 14 апреля на улице Ленина.

По данным следствия, 25-летний гражданин Республики Армения возле бара поссорился с 22-летним посетителем ночного заведения. Во время конфликта злоумышленник достал нож и дважды ударил оппонента по телу. Нападавший скрылся, а очевидцы вызвали скорую помощь.

Приехавшие медики госпитализировали пострадавшего, но он умер в машине скорой помощи, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть. Подозреваемый сбежал в Ставропольский край, его задержали через сутки в Пятигорске сотрудники уголовного розыска полиции Анапы совместно с коллегами из соседнего региона.

Злоумышленника доставили на допрос к следователю, который будет просить суд о заключении фигуранта под стражу. Следствие продолжает сбор доказательной базы, назначены судебно-медицинская и психолого-психиатрическая экспертизы. Расследование продолжается.

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