Росгвардеец убил и расчленил сотрудника «Почты России» в Адыгее

Преступление произошло вечером 14 апреля на контрольно-пропускном пункте отделения «Почты России» в Майкопе.

По версии следствия, сотрудник вневедомственной охраны ФГУП «Охрана» Росгвардии выстрелил из служебного оружия в шею 22-летнему работнику почтового отделения. От полученного ранения молодой человек скончался на месте.

Росгвардеец решил скрыть убийство и позвал на помощь 26-летнего друга. Они расчленили труп убитого парня, а останки выбросили в мусорный контейнер на территории почтового отделения. Позже их нашли на территории местного мусорного полигона.

Злоумышленника задержали и завели на него уголовное дело об убийстве по ч.1 ст. 105 УК РФ. В ближайшее время суд изберет для него меру пресечения. Следователи устанавливают обстоятельства преступления, назначили проведение судебных экспертиз. Правоохранители также дадут оценку действиям мужчина, который помог расчленить труп убитого парня, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Адыгея.

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