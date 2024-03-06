Житель Новороссийска убил знакомого выстрелом из сигнала охотника

Убийство произошло в ночь на 24 февраля на улице Дзержинского в Новороссийске.

По данным следствия, в этот вечер двое мужчин распивали спиртное в доме на улице Дзержинского. В ходе застолья они поссорились. Конфликт продолжился на улице. Там 56-летний хозяин дома выстрелил в грудь своего 63-летнего оппонента из заряженного патроном специального пускового сигнала (сигнала охотника), который сам ему подарил.

Получив проникающее пулевое ранение, мужчина скончался на месте. Полицию и скорую помощь вызвал очевидец произошедшего. Подозреваемого задержали. На него завели уголовное дело. Назначены баллистическая, химическая и судебно-медицинская экспертизы. Подозреваемый находится под стражей, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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