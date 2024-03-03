Мужчину, застрелившего бизнесмена в центре Краснодара, арестовали на 2 месяца

Преступление произошло днем 1 марта в оживленном месте на улице Буденного в районе пересечения с Рашпилевской.

По версии следствия, в тот день 54-летний мужчина выследил своего знакомого и застрелил его из ружья. От полученных ранений 58-летний мужчина скончался на месте.

Преступника задержали и завели на него уголовное дело об убийстве по ч.1 ст. 105 УК РФ. Следователь ходатайствовал о заключении подозреваемого под стражу.

Ленинский районный суд, рассмотрев материалы дела, избрал для мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Следователи отдела по Западному округу Краснодара СКР продолжают расследование уголовного дела об убийстве бизнесмена. На допросе подозреваемый дал признательные показания. Ружья, из которого он застрелил знакомого, изъяли и направили на баллистическую экспертизу. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», мужчина, застреливший бизнесмена в центре Краснодара, сдался прибывшим на место полицейским. Участок тротуара на время перекрыли для пешеходов для проведения следственных действий.