Бастрыкин поручил доложить о деле жестоко убитой 12-летней девочке на Кубани

Трагедия произошла в хуторе Бураковский Кореновского района. Там в ночь на 2 сентября на берегу реки Левый Бейсужек обнаружили убитой пропавшую накануне школьницу.

По информации правоохранителей, тело 12-летней девочки нашли с признаками насильственной смерти. Возбудили уголовное дело об убийстве несовершеннолетней.

Следователи во взаимодействии с сотрудниками полиции сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего, чтобы найти причастного к совершению преступления.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Краснодарскому краю Андрею Маслову доложить о ходе расследования и первоначально установленных обстоятельствах, сообщает Информационный центр СК России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в хуторе Бураковский вечером 1 сентября 12-летняя девочка на велосипеде ехала с улицы Мира к своему дома и пропала. На ее поиски вышли местные жители.

Уже ночью пропавшую нашли мертвой на берегу водоема. На место происшествия выехал руководитель следственного управления СК России по Краснодарскому краю Андрей Маслов. Развернули оперативный штаб, к расследованию дела привлекли наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов.