Следователем СК задержан один из зачинщиков драки у ДК в поселке Афипском

Массовая драка произошла вечером 7 сентября у дома культуры на улице Победы в поселке Афипском в Северском районе. В ней участвовали около полусотни человек.

Следователь СКР 9 сентября задержал одного из участников массовой драки в поселке Афипском Северского района, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Мужчине вменяют хулиганство группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила о том, что в порядке статьи 91 УПК РФ задержан уроженец одной из республик Северо-Кавказского региона, который принимал активное участие в конфликте и нарушал общественный порядок.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», очевидцы конфликта сообщили о том, что в массовой драке около ДК в поселке Афипском Северского района драке участвовали около 50 человек. По словам очевидцев, конфликт произошел между местными жителями и приезжими, которые некорректно высказались о проходившей мимо девушке. После массовой драки в поселке Афипском в СК РФ возбудили дело о хулиганстве.

Жители и представители администрации поселка Афипского 9 сентября собрались в местном ДК и потребовали освобождения некоторых задержанных, утверждая, что их земляки не инициировали этот конфликт. В МВД РФ сообщили о том, что после драки 12 человек получили от двух до семи суток административного ареста, еще одного мужчину задержали в рамках расследования уголовного дела.