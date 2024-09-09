Жители Афипского требуют освободить задержанных после драки возле ДК

Жители поселка Афипского выступили в защиту задержанных местных молодых людей, которых арестовали после массового конфликта, который произошел вечером 7 сентября.

По словам автора видеозаписи, жители и представители администрации поселка Афипского собрались в местном ДК и требуют освобождения задержанных, утверждая, что их земляки не инициировали этот конфликт.

По словам участников собрания, инцидент произошел после того, как группа мужчин начала провоцировать местных жителей. Собравшиеся также сообщили, что приезжие приставали к девушкам и создавали конфликтные ситуации, сообщает телеканал «Краснодар».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», массовая драка произошла вечером 7 сентября у Дома культуры на улице Победы в поселке Афипском в Северском районе. Свидетели конфликта сообщили о том, что в драке участвовали около 50 человек. По словам очевидцев, конфликт произошел между местными жителями и приезжими, которые некорректно высказались о проходившей мимо девушке.

Для разбирательства по делу 43 участника конфликта доставили в отделение полиции. После массовой драки в поселке Афипском в СК РФ возбудили дело о хулиганстве. Ход расследования этого дела контролирует прокуратура Северского района.