От двух до семи суток получили 12 человек после драки у ДК в поселке Афипском

Массовая драка произошла вечером 7 сентября у дома культуры на улице Победы в поселке Афипском в Северском районе.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о том, что в полицию поступают запросы от СМИ по поводу ситуации в Афипском. По уточненным данным, для разбирательства в полицию были доставлены 54 гражданина. Всех их опросили. По факту конфликта возбудили уголовное дело о хулиганстве.

«Уроженец одной из республик Северо-Кавказского региона, активный участник конфликта, нарушивший общественный порядок, задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. За неповиновение законному распоряжению сотрудников правопорядка в административном порядке задержаны 12 человек, в том числе 11 работников предприятия, прибывшие из других регионов страны, и один местный житель. По решению суда они подвергнуты административному аресту на срок от 2 до 7 суток», — написала Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Она добавила, что в результате инцидента никто не пострадал, в больницы за медпомощью никто не обращался.

Сотрудники полиции совместно с местными властями устанавливают обстоятельства произошедшего, а также принимают меры, чтобы не допустить нарушений общественного порядка.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», очевидцы конфликта сообщили о том, что в массовой драке около ДК в поселке Афипском Северского района драке участвовали около 50 человек. По словам очевидцев, конфликт произошел между местными жителями и приезжими, которые некорректно высказались о проходившей мимо девушке.

После массовой драки в поселке Афипском в СК РФ возбудили дело о хулиганстве. Ход расследования этого дела контролирует прокуратура Северского района. Жители и представители администрации поселка Афипского 9 сентября собрались в местном ДК и потребовали освобождения некоторых задержанных, утверждая, что их земляки не инициировали этот конфликт.