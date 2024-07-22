Одного из пострадавших при хлопке газа в Апшеронске выписали из больницы

Специалисты продолжают ликвидировать последствия хлопка газа в торговом павильоне на улице Ворошилова возле центрального рынка Апшеронска.

На месте работают 48 человек, среди которых спасатели и сотрудники ресурсоснабжающих организации, задействовано 11 единиц спецтехники.

Одному из четырех пострадавших оказали амбулаторную медпомощь, его уже выписали домой. Два человека получили травмы средней тяжести, их направили в краевую клиническую больницу № 1.

Для женщины, которую спасли из-под завалов в тяжелом состоянии, в Апшеронск направили бригаду медиков из Краснодара, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», строительные конструкции на площади 100 кв. м в районе центрального рынка обрушились утром 22 июля из-за хлопка газовоздушной смеси. После обрушения произошло возгорание на площади 30 кв. м. Пожар потушили.