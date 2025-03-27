Никто не забыт: ныне живущие ветераны — фронтовики родом с Кубани. Часть 1 

В 2025 году отмечается 80 лет Победы в Великой Отечественной войне — событие, навсегда сохранившееся в памяти русского народа.

Жители Кубани, как и всей России, чтят героический подвиг советских солдат, которые сражались за свободу и мир. О цене Победы напоминают ветераны войны. Их уже рядом с нами осталось совсем немного. Постараемся же вспомнить о каждом.

Григорий Бреусов, Армавир — 101 год

Григорий Бреусов ушел на фронт в 19 лет. Участвовал в освобождении Кубани, был ранен под станицей Троицкой. После лечения вернулся на фронт — наводил переправы через реки под вражеским огнем, сражался в битвах у Днестра, Днепра и Южного Буга. После войны работал на различных заводах в Армавире.

Фронтовик награжден Орденами Славы III степени и Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За оборону Кавказа».

Василий Демехин, Краснодар — 100 лет

Василий Демехин попал на фронт в 18 лет, в 1943 году. Он служил в авиации дальнего действия стрелком-радистом, принимал участие в боевых действиях на Западном и Центральном фронтах. Великую Победу встретил в Польше. После войны 7 лет служил в Вооруженных Силах. По возвращении в Краснодар Василий Демехин окончил факультет геодезии монтажного техникума и более 50 лет работал геодезистом. Сейчас у него четыре внука и восемь правнуков.

Ветеран награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За взятие Берлина».

Валентина Головина, Ейск — 101 год

Валентина Головина ушла на фронт добровольцем в 19 лет в 1943 году — служила стрелком 177-й артиллерийской дивизии. Победу она встретила в Германии, после войны работала санитаркой в горбольнице Ейска, после ушла формовщицей на судоремонтный завод, оттуда вышла на пенсию.

За боевые заслуги награждена медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», орденом Отечественной войны II степени и юбилейными медалями.

Анна Погорелова, Краснодар — 100 лет

На фронт Анна Погорелова ушла в первые дни войны — служила в санитарной медицинской бригаде. Принимала участие в боях в Венгрии, Польше, Чехословакии и Германии, победу встретила в Берлине. После войны работала на различных предприятиях в Краснодаре.

Награждена медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и юбилейными медалями, имеет звание ветерана труда.

Серафима Бирюкова, Полтавский район — 100 лет

Серафима Бирюкова попала на фронт в 1942 году после окончания медучилища в Сталинграде. Ее сразу направили медицинской сестрой в эвакогоспиталь №4949. Медсестра эвакуировала раненых бойцов под постоянными обстрелами и бомбежками вражеской авиации.

После войны Серафима Бирюкова переехала в станицу Полтавскую, где проработала медиком более 40 лет. Награждена медалью Жукова и юбилейными медалями.

Надежда Топтунова, Краснодар — 100 лет

Надежда Топтунова служила медсестрой в эвакогоспитале на Юго-Западном фронте, на войну попала совсем юной девушкой. Она прошла путь от Курска до Будапешта, там и встретила Победу. После войны вышла замуж и ездила за супругом по гарнизонам. В 1971 году Надежда вместе с мужем переехала в Краснодар, где работала на заводе радиоизмерительных приборов.

Награждена медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», орденом Отечественной войны II степени.

Василий Хархан, Новокубанский район — 100 лет

Коренной житель Кубани Василий Хархан родился в многодетной семье. В 1941 году на фронт ушел отец Василия, а когда сыну исполнилось 18 лет, повестку получил и он. Попал в стрелковую дивизию, принимал участие в боях за освобождение Кубани. В одном из таких боев был ранен, а после и комиссован.

Вернувшись с войны, окончил ветеринарный техникум и работал по специальности. За боевые заслуги Василий Хархан награжден орденом Отечественной войны I степени и юбилейными медалями.

Леонид Косенко, Новокубанский район — 101 год

Леонид Косенко воевал в артиллерийском полку 1-го Белорусского фронта, но за несколько месяцев до Дня Победы его ранили, поэтому 9 Мая он встретил в госпитале, где проходил лечение. После войны переехал на Кубань — он работал водителем тяжелой техники на различных предприятиях, а также участвовал в строительстве новокубанского сахарного завода.

Награжден орденом Красной Звезды и орденом Славы III степени, медалями «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и «За отвагу».

Георгий Ефремов, Усть-Лабинский район — 101 год

Еще один коренной житель Кубани, Георгий Ефремов, до войны работал на животноводческой ферме. На фронт он ушел в 1942 году — служил в звании рядового в стрелковом полку. Получил тяжелое ранение и был уволен в запас, после лечения вернулся в родной хутор Калининский.

После войны Георгий Ефремов продолжил работать на ферме, оттуда вышел на пенсию спустя более 40 лет. Ветеран награжден орденом Отечественной войны I степени, множеством юбилейных медалей.

Виталий Муштоватый, Сочи — 104 года

Василий Муштоватый родился в 1921 году, детство провел в Абрау-Дюрсо. На войну отправился сразу после окончания летней школы. Муштоватый служил механиком в штурмовом авиаполку — там он чинил самолеты ИЛ-2. После войны работал в школе учителем труда, а также инженером в сочинском аэропорту.

Ветеран награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга».

Лидия Новикова, Сочи — 100 лет

На фронт Лидия Новикова попала в 18 лет — она была санитаркой и помогала лечить раненых бойцов в санатории в Сочи. После войны работала в сфере общепита на курорте.

Награждена орденом Отечественной войны I степени, медалями Жукова, «За оборону Кавказа» и другими.

Алексей Асанин, Армавир — 101 год

Защищать Родину Алексей Асанин отправился курсантом авиационной школы пилотов — он служил летчиком и сбивал вражеские самолеты, летая на истребителях.

Награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За боевые заслуги», «За воинскую доблесть» и Орденом Красной Звезды.

Алексей Щукин, Краснодар — 101 год

Алексея Щукина на фронт призвали в 1942 году — он служил в противотанковой роте и принимал участие в боях под Смоленском и на Курской дуге. В 1944 был одним из участников освобождения Польши, в 1945 году штурмовал Берлин. Из-за контузии, полученной в одном из боев, Алексея Щукина отправили в госпиталь в Бернау, где он и встретил Победу.

После войны переехал в Краснодар, где работал строителем. Ветеран награжден орденом Отечественной войны, медалями «За взятие Берлина», «За отвагу» и юбилейными наградами.

Людмила Рябыш, Каневской район — 101 год

В 1942 году Людмила Рябыш окончила медицинские курсы и ушла на фронт добровольцем. из-под вражеских бомбежек медсестра выносила раненых и лечила их. Помогала военным при форсировании Днепра в 1943 году, освобождении Беларуси и Польши.

«Мы всю войну были на передовой. 5 мая 1945 года наша дивизия вошла в Берлин. Когда добрались до Рейхстага, все стали писать на его стенах свои фамилии. Я тоже написала. Помню, как мы хлопали в ладошки и прыгали от счастья, когда узнали о нашей победе», — рассказала ветеран.

В 1957 году переехала с мужем в Краснодарский край — работала в сельпо закройщицей, много лет посвятила районному совету ветеранов.

Награждена орденами Отечественной войны I степени и Красной Звезды, медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Берлина».

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