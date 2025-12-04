На тлеющем мусорном полигоне в Новороссийске отсыпали 400 кубометров грунта

На полигоне размещения ТКО в Борисовке продолжаются работы по ликвидации возгорания, возникшего утром 2 декабря.

О ходе работ рассказал замглавы Новороссийска Александр Гавриков.

По состоянию на 12:17 4 декабря, площадь тления на полигоне составляет 220 кв. м. Сейчас в ликвидации пожара задействовано 13 единиц техники.

Специалисты продолжают проливать водой тело полигона.

«Продолжается отсыпка грунта. Выполнено 40 рейсов, засыпано 400 кубометров земли», — сообщил Александр Гавриков в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщение о возгорании на мусорном полигоне «Терра-Н» на горе Щелбе поступило в экстренные службы 1 декабря в 16:21.

По состоянию на 18:30 площадь пожара составляла около 350 кв. м. Прокуратура Новороссийска организовала проверку. В 19:45 сообщили о локализации возгорания на площади 350 кв. м, в 23:48 пожар был ликвидирован. Однако утром 2 декабря он вновь разгорелся. Пожар локализовали в тот же день в 11:00 на площади 250 кв. м.

Днем 3 декабря площадь пожара сократилась до 220 кв. метров.

Подпишись, здесь всегда интересно.