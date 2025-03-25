На атакованной ВСУ нефтебазе на Кубани ликвидировали открытое горение

В Кавказском районе продолжают тушить пожар на нефтебазе, которую в ночь на 19 марта атаковали Вооруженные силы Украины.

На данный момент открытое горение ликвидировали. Площадь работ не изменилась — очаг локализован на 1 тыс. 250 кв. м.

Сейчас проводят так называемую «пенную атаку», чтобы не дать огню вновь разгореться и полностью ликвидировать пожар. В тушении участвуют 340 человек и 122 единицы техники, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», атаку украинских беспилотников отразили в станице Кавказской в ночь на 19 марта. Из-за падения обломков произошел пожар на расположенной рядом со станицей нефтебазе.

Во время тушения пожара ночью 21 марта из-за разгерметизации охваченного огнем хранилища произошел взрыв нефтепродуктов. В результате были повреждены три единицы техники, а двое спасателей получили травмы. Площадь пожара увеличилась до 10 тыс. кв. м.

К утру 21 марта площадь пожара сократилась до 5 тыс. кв. м, к вечеру того же дня полностью потушили резервуар, загоревшийся 19 марта. В ночь на 23 марта на горящей нефтебазе произошел крупный выброс нефтепродуктов. Днем 24 марта пожар на атакованной нефтебазе локализовали на площади 1,2 тыс. кв. м.

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