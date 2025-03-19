30 сотрудников эвакуировали с горящей нефтебазы после атаки БПЛА на Кубани

Атаке вражеских беспилотников в ночь на 19 марта подверглось нефтяное предприятие в станице Кавказской. После падения обломков дронов на местной нефтебазе начался сильный пожар. На месте происшествия работают все оперативные службы Кавказского района и сотрудники МЧС из соседних муниципалитетов.

«Уже четвертый час более 100 пожарных пытаются потушить пламя на нефтебазе в Кавказском районе», — сообщает специальный корреспондент телеканала «Кубань 24» Юлия Чернышова.

После падения обломков вражеских беспилотников самолетного типа серьезных последствий удалось избежать. Сработала автоматическая система пожаротушения и охлаждения. Уже к утру площадь возгорания увеличилась до 3,7 тыс. кв. метров. На помощь оперативным службам Кавказского района прибыли дополнительные расчеты из соседних муниципалитетов.

«В течение ночи произошла утечка из одного из резервуаров с последующим возгоранием нефтепродуктов. Горение происходит внутри обвалования вокруг резервуара. Экстренные службы держат ситуацию под контролем», — сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

К счастью, жертв в результате пожара удалось избежать. Эвакуированы 30 человек дежурной смены предприятия. Среди населения станицы пострадавших нет. Нефтебаза расположена обособленно — в отдалении от жилого сектора.

«Черные клубы дыма еще несколько часов назад в ночи окутывали станицу Кавказскую. Стоит едкий запах гари. Но сейчас скорость ветра и направление поменялись. Эти клубы уходят далеко в поля», — рассказала Чернышова.

Работа предприятия, что обеспечивает перевалку нефти в трубопроводную систему международной транспортной компании, приостановлена. В Минобороны отметили, что атака тремя украинскими БПЛА кубанской нефтебазы произошла после телефонного разговора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, где главы государств договорились о 30-дневном взаимном отказе России и Украины от ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», к тушению возгорания привлекли дополнительные силы. Сейчас в ликвидации ЧП задействованы 276 человек и 105 единиц техники, в том числе два пожарных поезда.

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