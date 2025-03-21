До 5 тыс. кв. метров сократилась площадь пожара на нефтебазе в Кавказском районе

После ночного взрыва на горящей нефтебазе в Кавказском районе площадь пожара удалось сократить до 5 тыс. метров.

Сейчас горит один из резервуаров, происходит его обвалование. Второй резервуар полностью выгорел в пределах обвалования.

Проводятся мероприятия по локализации и ликвидации возгорания, в тушении пожара участвуют 471 человек и 187 единиц техники, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», рано утром 21 марта на горящей нефтебазе в Кавказском районе произошел взрыв, ранены два человека. Площадь пожара увеличилась до 10 тыс. кв. м. В ходе тушения пожара из-за разгерметизации охваченного огнем хранилища произошел взрыв нефтепродуктов, что привело к выбросу горящей жидкости. Огонь охватил еще один резервуар, в связи с чем сейчас горят два хранилища, запорная арматура, нефтепродукты в пределах обвалования, а также разлившаяся в результате взрыва горючая жидкость.