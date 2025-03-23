На горящей нефтебазе на Кубани произошел крупный выброс нефтепродуктов

Инцидент с новым выбросом нефтепродуктов из горящего резервуара на нефтяном предприятии в Кавказском районе произошел в ночь на 23 марта.

В результате происшествия никто не пострадал. Часть нефтепродуктов уже потушили. Другие резервуары и строения на нефтебазе не получили повреждений. После ночного выброса идет горение на территории в границах обвалования резервуара.

Ликвидация возгорания на атакованной БПЛА нефтебазе под Кропоткином продолжается. Общая площадь пожара составила около 2 тыс. кв. метров. Специалисты охлаждают резервуары, находящиеся рядом.

К тушению пожара привлекли сотрудников МЧС из Адыгеи, Ставропольского края и Ростовской области. На месте работают 473 человека и 189 единиц техники, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», четыре пожарных поезда привлекли к тушению горящей нефтебазы в Краснодарском крае. Они подвозят воду для заполнения пожарного водоема, расположенного на территории предприятия.

Подпишись, здесь всегда интересно.